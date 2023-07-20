ТНТ начал съемки сериалити «Бедные смеются, богатые плачут»

ТНТ объявил о съемках мильтижанрового проекта «Бедные смеются, богатые плачут» о большом Рублевском поместье и его обитателях: хозяевах и работниках. В проекте соединят художественный и документальный жанры, сообщила пресс-служба канала.

В центре сюжета художественной части сериала – девушка по имени Катя, которая устраивается на работу в поместье на Рублевке. Ей предстоит знакомство с абсолютно новым миром со своими законами, правилами и интригами.

Параллельно с основным сюжетом будет развиваться документальная часть истории. Официанты, домработницы, кухарки и садовники – их играют обычные люди, большинство из которых непрофессиональные актеры, которых авторы проекта нашли с помощью открытого федерального кастинга.

В сериалити снялись Полина Денисова, Михаил Сотников, Александр Самойленко, Анастасия Светлова, Анна Снаткина, Серафима Соловьева, Сергей Ланбамин, Екатерина Стулова, Саша Стоун, Игорь Чехов, Владимир Афанасьев и другие.

Авторы проекта обещают перезагрузить привычное понимание жанра семейной истории, создав «проект, который будет полностью соответствовать духу времени: и по форме, и по содержанию».