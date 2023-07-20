Клава Кока будет искать любовь в телепроекте

Певица Клава Кока стала героиней реалити-шоу «Сердце Клавы», в котором будет искать себе возлюбленного.

«Может быть это и наивно, но я верю, что смогу найти на проекте настоящую любовь. Я очень этого хочу! Я серьезно отношусь к поиску своего партнера, поэтому считаю, что мои следующие отношения должны привести меня к замужеству и семье. У меня нет времени для любовных драм, мелодрам и комедий», — цитирует героиню «Петербургский дневник».

Съемки нового проекта с Клавой Кокой уже стартовали. В рамках шоу «Сердце Клавы» мужчины со всей страны будут бороться за ее любовь. Проект покажут на канале «Пятница!».