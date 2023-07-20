НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Клава Кока будет искать любовь в телепроекте

Источник:
Sibnet.ru
213 0
Фото: © телеграм-канал Клавы Коки

Певица Клава Кока стала героиней реалити-шоу «Сердце Клавы», в котором будет искать себе возлюбленного.

«Может быть это и наивно, но я верю, что смогу найти на проекте настоящую любовь. Я очень этого хочу! Я серьезно отношусь к поиску своего партнера, поэтому считаю, что мои следующие отношения должны привести меня к замужеству и семье. У меня нет времени для любовных драм, мелодрам и комедий», — цитирует героиню «Петербургский дневник».

Съемки нового проекта с Клавой Кокой уже стартовали. В рамках шоу «Сердце Клавы» мужчины со всей страны будут бороться за ее любовь. Проект покажут на канале «Пятница!».

Еще по теме
ТНТ начал съемки сериалити «Бедные смеются, богатые плачут»
Томский кот стал героем ТВ‑проекта
ТНТ объявил кастинг ведущих в регионах для утреннего шоу
СТС снимет сериал «Положение вещей» про разговоры с предметами
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Появились фото с места ЧП на Крымском мосту
Дайверы нашли изувеченную гигантскую «рыбу судного дня»
Глава парламента Крыма обвинил Киев в атаке на мост
США оценили потери ВСУ в ходе контрнаступления
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин раскрыл потери России от зерновой сделки
МО РФ объявило военными целями идущие в украинские порты суда
Ребенок погиб в Крыму из‑за удара украинского беспилотника
Крымский канал остался без воды
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Расположить к себе: пять приемов приятного общения
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Топ комментариев

mosquito__2010

Постепенный слив Украины Западом с огромным количеством бессмысленных жертв был предначертан ещё в ноябре...

MuCbE

Да куда там этот глава генштаба прет. Сейчас ципсо налетит и объяснит что ВСУ на пердёжной тяге Крым...

physx

Никогда такого не было и вот опять, чтоб они делали без России?)

VALGOR

Граждане Бандеровцы, постоянно надеются на "чудо-оружие" из-за бугра... Волшебную палочку, шапку-невидимку,...