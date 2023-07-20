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Крымский канал остался без воды

Источник:
РИА Новости
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Вода перестала поступать в Северо-Крымский канал из Каховского водохранилища, сообщил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.

«Нет, уже не поступает. Она (вода) уже на метр ниже уровня забора», — сказал РИА Новости Сигута.

По его словам Каховского водохранилища, по сути, больше не существует: на территории Запорожской области оно высохло практически полностью. Немного воды остается в части водоема в Херсонской области. Реки Днепр и Конка вернулись в прежние русла.

Северо-Крымский канал обеспечивал 90% потребностей Крыма в воде. В мае 2014 года Украина перекрыла его. Восемь лет полуостров получал воду только из местных источников. В феврале 2022 года в ходе спецоперации российские военные разблокировали канал.

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