Крымский канал остался без воды

Вода перестала поступать в Северо-Крымский канал из Каховского водохранилища, сообщил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.

«Нет, уже не поступает. Она (вода) уже на метр ниже уровня забора», — сказал РИА Новости Сигута.

По его словам Каховского водохранилища, по сути, больше не существует: на территории Запорожской области оно высохло практически полностью. Немного воды остается в части водоема в Херсонской области. Реки Днепр и Конка вернулись в прежние русла.

Северо-Крымский канал обеспечивал 90% потребностей Крыма в воде. В мае 2014 года Украина перекрыла его. Восемь лет полуостров получал воду только из местных источников. В феврале 2022 года в ходе спецоперации российские военные разблокировали канал.