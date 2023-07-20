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Разозленные иракцы взяли штурмом посольство Швеции в Багдаде

Источник:
Sibnet.ru
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Центральная часть Багдада
Фото: USACE HQ , JIM GORDAN, CIV, USACE

Сотни иракцев, возмущенных предстоящим сожжением Корана в Стокгольме, ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли его.

Швеция осудила нападение на свое представительство и потребовала от властей Ирака соблюдения Венской конвенции о защиты дипломатических миссий, приводит Reuters заявление внешнеполитического ведомства страны.

В МИД Швеции отметили, что никто из сотрудников посольства в Багдаде не пострадал. Сейчас все они в безопасности.

Шведская полиция ранее выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме. Это уже будет второе сожжение священной книги мусульман в столице Швеции.

Шиитский лидер Ирака Муктада ас-Садр и другие священнослужители созвали своих последователей на акцию протеста к шведскому посольства в Багдаде.

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