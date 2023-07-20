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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

МО РФ объявило военными целями идущие в украинские порты суда

Источник:
Sibnet.ru
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Россия после прекращения зерновой сделки будет считать все суда, следующие в украинские порты, потенциальными военными целями, говорится в сообщении Минобороны России.

«В связи с прекращением функционирования черноморской инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора с 00.00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения», — сказано в заявлении.

При этом страна флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева, отметили в российском военном ведомстве.

«Ряд морcких районов в северо-западной и юго-восточной чaстях международных вод Черного мoря объявлены временно опасными для судоходства», — заявили в Минобороны России.

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