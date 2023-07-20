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Путин раскрыл потери России от зерновой сделки

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента России

Россия проявляла чудеса выдержки, многократно продлевая зерновую сделку, несмотря на то, что ее интересы в ней игнорировались, заявил президент России Владимир Путин.

Зерновая была заключена год назад. Она включала две части. Первая — обеспечение безопасности вывоза украинской сельхозпродукции. Вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт. Первая часть выполнялась неукоснительно. Вторая так и не была реализована.

Путин отметил, что партнеры не собирались выполнять никаких обязательств, «а только требовали чего-то от России». Для российских производителей сделка обернулась «прямыми потерями и убытками».

Из-за дисконта в 30-40% на российское зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили 1,2 миллиарда долларов. Обязательства по выводу из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений не были  выполнены.

Россия готова незамедлительно вернуться в зерновую сделку в случае выполнения всех ранее оговоренных условий и восстановления ее «изначальной гуманитарной сути», подчеркнул Путин.

Пока же российская сторона готова заместить на мировом рынке зерновые с Украины, в том числе на «безвозмездной основе», предложил президент России.

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