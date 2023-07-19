Найден способ заблокировать любой аккаунт WhatsApp

Британский эксперт по кибербезопасности и сотрудник компании ESET Джейк Мур раскрыл способ блокировки любого аккаунта WhatsApp — достаточно обратиться в техподдержку с соответствующим запросом и указать телефонный номер потенциальной жертвы.

Уязвимость в механизме администрирования сервиса Мур обнаружил в справочном разделе платформы. На случай утери или кражи телефона служба техподдержки предлагает отправить на ее адрес электронное письмо с просьбой заблокировать аккаунт WhatsApp.

Эксперт попросил заблокировать аккаунт на тестовом телефоне, и техподдержка мессенджера выполнила его просьбу, не проведя никаких дополнительных проверок личности. Более того, он отправил запрос с адреса электронной почты, который не имел к нему никакого отношения.

Впрочем, техподдержка WhatsApp производит только блокировку учетной записи, а не ее полное удаление. В течение 30 дней с этого момента ее владельцу можно будет отправлять сообщения, а сам он может восстановить аккаунт, обратившись в техподдержку.