НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Смартфоны получат российскую операционную систему

Источник:
РБК
335 2

Первые смартфоны на российской операционной системе Rosa Mobile выйдут осенью 2023 года, их выпустит компания «РОСА». Стоимость устройств не будет превышать 40 тысяч рублей.

Производство смартфонов на базе Rosa Mobile наладят в Зеленограде на производственной линии компании «Рутек», которая выпускает ноутбуки, радиостанции, цифровые телефонные станции и IP-камеры.

Rosa Mobile построена на базе Linux, интерфейсом она похожа на iOS и Android. При этом создатели утверждают, что Rosa Mobile не использует наработки Android Open Source Project, хотя способна запускать некоторые Android-приложения.

В 2015 году компания «РОСА» объявила о создании операционной системы для планшетов совместно с разработчиком Linux-дистрибутива Mandriva. Активная разработка операционной системы Rosa Mobile началась в прошлом году.

Еще по теме
Samsung сделает более емкие аккумуляторы
Стартовали российские продажи флагманских смартфонов Realme
Смартфонам вернут съемные батареи
Сотрудникам Минпромторга запретили использовать iPhone на работе
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
05.07.23, 09:35
2453
0
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
6388
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
9236
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
10303
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
13022
0
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
14389
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
15022
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
11871
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
11854
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
12396
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Появились фото с места ЧП на Крымском мосту
Дайверы нашли изувеченную гигантскую «рыбу судного дня»
Глава парламента Крыма обвинил Киев в атаке на мост
США оценили потери ВСУ в ходе контрнаступления
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

physx

Никогда такого не было и вот опять, чтоб они делали без России?)

mosquito__2010

Постепенный слив Украины Западом с огромным количеством бессмысленных жертв был предначертан ещё в ноябре...

MuCbE

Да куда там этот глава генштаба прет. Сейчас ципсо налетит и объяснит что ВСУ на пердёжной тяге Крым...

Alhazred

Ой как все запущено. Я понимаю, что английский ты не знаешь, но субтитры то можно осилить? )))