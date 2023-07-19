Смартфоны получат российскую операционную систему

Первые смартфоны на российской операционной системе Rosa Mobile выйдут осенью 2023 года, их выпустит компания «РОСА». Стоимость устройств не будет превышать 40 тысяч рублей.

Производство смартфонов на базе Rosa Mobile наладят в Зеленограде на производственной линии компании «Рутек», которая выпускает ноутбуки, радиостанции, цифровые телефонные станции и IP-камеры.

Rosa Mobile построена на базе Linux, интерфейсом она похожа на iOS и Android. При этом создатели утверждают, что Rosa Mobile не использует наработки Android Open Source Project, хотя способна запускать некоторые Android-приложения.

В 2015 году компания «РОСА» объявила о создании операционной системы для планшетов совместно с разработчиком Linux-дистрибутива Mandriva. Активная разработка операционной системы Rosa Mobile началась в прошлом году.