НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Раскрыта тайна исчезновения Тибетской империи

Источник:
Science Bulletin
98 0

Изучение «климатической летописи» по отложениям озера Цзян Ко на Тибетском плато помогло ученым раскрыть загадку краха Тибетской империи.

Анализ собранных данных показал, что в VII-IX веках нашей эры на Тибетском плато царил теплый и влажный климат. Однако затем на смену ему пришло заметное похолодание, после чего регион надолго охватила засуха.

При этом климатические данные согласуются с археологическими и историческими сведениями. Так, время наступления теплого и влажного климата совпадает с периодом расцвета Тибетской империи, а период похолодания совпадает с крахом этого могущественного государства.

Из письменных китайских источников известно, что Тибетская империя существовала с VII по IX век. Она представляла собой могучее государство, границы которого выходили далеко за Тибетское плато. Многие регионы Восточной, Центральной и Южной Азии входили в его состав.

Мощь империи росла, однако в IX веке она неожиданно распалась. До сих пор считалось, что причиной краха могли стать многочисленные войны. Однако новое исследование доказывает, что главной причиной падения Тибетской империи стало изменение климата.

Базой для роста военной мощи были богатые урожаи высокогорного ячменя, которые способствовали развитию животноводства. С наступлением холодов, а затем и длительных засух площадь возделывания ячменя резко сократилась, в таких условиях империя не смогла выжить.

Еще по теме
Самый крупный на Земле айсберг «проснулся»
Разработка ученых ХГУ увеличит яркость современных экранов
Тепловой взрыв в Сахаре «сварит» Европу
Астероид Апофис может уничтожить российский регион
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Появились фото с места ЧП на Крымском мосту
Дайверы нашли изувеченную гигантскую «рыбу судного дня»
Глава парламента Крыма обвинил Киев в атаке на мост
США оценили потери ВСУ в ходе контрнаступления
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин пропустит саммит БРИКС
Украина начала эвакуацию Харькова
США назвали российский танк «совершенным оружием»
Смартфоны получат российскую операционную систему
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Расположить к себе: пять приемов приятного общения
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

physx

Никогда такого не было и вот опять, чтоб они делали без России?)

scorpion2777

Их посылают прямым текстом, а они хоть чучелом, хоть тушкой. Европейская дипломатия превратилась в позорище.

nicollaich

При этом источники издания в ЕС уверяют, что латиноамериканские страны сделали так после звонка из Москвы.(с)Рука...

mosquito__2010

Постепенный слив Украины Западом с огромным количеством бессмысленных жертв был предначертан ещё в ноябре...