Раскрыта тайна исчезновения Тибетской империи

Изучение «климатической летописи» по отложениям озера Цзян Ко на Тибетском плато помогло ученым раскрыть загадку краха Тибетской империи.

Анализ собранных данных показал, что в VII-IX веках нашей эры на Тибетском плато царил теплый и влажный климат. Однако затем на смену ему пришло заметное похолодание, после чего регион надолго охватила засуха.

При этом климатические данные согласуются с археологическими и историческими сведениями. Так, время наступления теплого и влажного климата совпадает с периодом расцвета Тибетской империи, а период похолодания совпадает с крахом этого могущественного государства.

Из письменных китайских источников известно, что Тибетская империя существовала с VII по IX век. Она представляла собой могучее государство, границы которого выходили далеко за Тибетское плато. Многие регионы Восточной, Центральной и Южной Азии входили в его состав.

Мощь империи росла, однако в IX веке она неожиданно распалась. До сих пор считалось, что причиной краха могли стать многочисленные войны. Однако новое исследование доказывает, что главной причиной падения Тибетской империи стало изменение климата.

Базой для роста военной мощи были богатые урожаи высокогорного ячменя, которые способствовали развитию животноводства. С наступлением холодов, а затем и длительных засух площадь возделывания ячменя резко сократилась, в таких условиях империя не смогла выжить.