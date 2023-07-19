Украинские военные сравнили помощь Запада с велосипедом без педалей

Украинские военные выразили недовольство в связи с тем, что страны Запада не предоставили Киеву достаточное количество истребителей или систем ПВО.

Газета The Wall Street Journal цитирует мнение командира воюющего под Артемовском подразделения ВСУ Юрия Ульшина, который указал, что страны Запада «серьезно ошиблись», отказавшись предоставлять Киеву достаточное число систем ПВО и боевых самолетов.

«Это как подарить велосипед без педалей», — приводит издание слова украинского военного. В этой ситуации ВСУ вынуждены находить «креативные» выходы из положения, приспосабливая гражданские технологии под свои нужды.

Так, украинские военные устанавливают на возвышенностях камеры из интернет-магазинов, подключенные к интернет-терминалу Starlink компании SpaceX, чтобы заблаговременно обнаруживать российские самолеты.