Цифровой рубль получил одобрение Совфеда

Совет Федерации одобрил законопроект о внедрении в России цифрового рубля и создании соответствующей платформы.

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наравне с наличными и безналичными рублями. При этом он вводится как еще одно средство для платежей и переводов, поэтому в них нельзя будет открывать депозиты и кредиты.

Законом вводятся базовые понятия, определяется правовой статус цифрового рубля и операций с ним, взаимоотношения оператора платформы цифрового рубля в лице Банка России и остальных участников.

Операции будут осуществляться согласно правилам, которые утвердит совет директоров Банка России. Также ему предстоит определить тарифы и сроки операций. Основные нормы законопроекта начнут действовать с 1 августа текущего года.