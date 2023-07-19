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Цифровой рубль получил одобрение Совфеда

Источник:
«Интерфакс»
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Совет Федерации одобрил законопроект о внедрении в России цифрового рубля и создании соответствующей платформы.

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наравне с наличными и безналичными рублями. При этом он вводится как еще одно средство для платежей и переводов, поэтому в них нельзя будет открывать депозиты и кредиты.

Законом вводятся базовые понятия, определяется правовой статус цифрового рубля и операций с ним, взаимоотношения оператора платформы цифрового рубля в лице Банка России и остальных участников.

Операции будут осуществляться согласно правилам, которые утвердит совет директоров Банка России. Также ему предстоит определить тарифы и сроки операций. Основные нормы законопроекта начнут действовать с 1 августа текущего года.

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