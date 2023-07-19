США назвали российский танк «совершенным оружием»

Российский танк Т-90М «Прорыв» продемонстрировал выдающиеся характеристики в ходе конфликта на Украине и стал неприятным сюрпризом для украинских военных, признали американские эксперты.

К наиболее выдающимся особенностям боевой машины аналитики отнесли прочную броню, широкое использование динамической противокумулятивной защиты «Реликт», передовые средства управления огнем, тепловизионные прицелы и цифровой дисплей для командира.

Небольшие по сравнению с иностранными аналогами габариты танка представляют проблему для артиллерии противника, а также позволяют экипажам ездить по дорогам и мостам, построенным для гражданской техники, пишет издание Military Watch Magazine.

По оценке ряда западных специалистов, Т-90М уверенно превосходит конкурентов западного производства и может считаться лучшим представителем российской бронетехники в зоне спецоперации.