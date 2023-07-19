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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США назвали российский танк «совершенным оружием»

Источник:
Military Watch Magazine
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Российский танк Т-90М «Прорыв» продемонстрировал выдающиеся характеристики в ходе конфликта на Украине и стал неприятным сюрпризом для украинских военных, признали американские эксперты.

К наиболее выдающимся особенностям боевой машины аналитики отнесли прочную броню, широкое использование динамической противокумулятивной защиты «Реликт», передовые средства управления огнем, тепловизионные прицелы и цифровой дисплей для командира.

Небольшие по сравнению с иностранными аналогами габариты танка представляют проблему для артиллерии противника, а также позволяют экипажам ездить по дорогам и мостам, построенным для гражданской техники, пишет издание Military Watch Magazine.

По оценке ряда западных специалистов, Т-90М уверенно превосходит конкурентов западного производства и может считаться лучшим представителем российской бронетехники в зоне спецоперации.

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Топ комментариев

physx

Никогда такого не было и вот опять, чтоб они делали без России?)

scorpion2777

Их посылают прямым текстом, а они хоть чучелом, хоть тушкой. Европейская дипломатия превратилась в позорище.

mosquito__2010

Постепенный слив Украины Западом с огромным количеством бессмысленных жертв был предначертан ещё в ноябре...

MuCbE

Да куда там этот глава генштаба прет. Сейчас ципсо налетит и объяснит что ВСУ на пердёжной тяге Крым...