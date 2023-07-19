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Самый крупный на Земле айсберг «проснулся»

Источник:
Sibnet.ru
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Самый крупный на планете айсберг начал активный дрейф со скоростью свыше 150 километров в месяц вдоль берегов Антарктиды, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института. До этого он более 30 лет оставался неподвижным.

айсберг А23а
айсберг А23а
Фото: © пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института

Сейчас айсберг, получивший собственное обозначение А23а, движется в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды. Его площадь составляет около 4,17 тысячи квадратных километров, что более чем в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга.

А23а образовался в сентябре 1986 года, когда произошел откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера. Позже он сел на мель в южной части моря Уэдделла, на несколько десятилетий превратившись в ледяной остров.

Крупные айсберги могут представлять потенциальную опасность для коммерческих и рыболовных судов, поэтому ученые постоянно следят за их передвижением. По прогнозу специалистов, уже в этом году А23а выйдет в чистый океан.

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physx

Никогда такого не было и вот опять, чтоб они делали без России?)

scorpion2777

Их посылают прямым текстом, а они хоть чучелом, хоть тушкой. Европейская дипломатия превратилась в позорище.

mosquito__2010

Постепенный слив Украины Западом с огромным количеством бессмысленных жертв был предначертан ещё в ноябре...

MuCbE

Да куда там этот глава генштаба прет. Сейчас ципсо налетит и объяснит что ВСУ на пердёжной тяге Крым...