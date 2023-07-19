Самый крупный на Земле айсберг «проснулся»

Самый крупный на планете айсберг начал активный дрейф со скоростью свыше 150 километров в месяц вдоль берегов Антарктиды, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института. До этого он более 30 лет оставался неподвижным.

айсберг А23а Фото: © пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института

Сейчас айсберг, получивший собственное обозначение А23а, движется в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды. Его площадь составляет около 4,17 тысячи квадратных километров, что более чем в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга.

А23а образовался в сентябре 1986 года, когда произошел откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера. Позже он сел на мель в южной части моря Уэдделла, на несколько десятилетий превратившись в ледяной остров.

Крупные айсберги могут представлять потенциальную опасность для коммерческих и рыболовных судов, поэтому ученые постоянно следят за их передвижением. По прогнозу специалистов, уже в этом году А23а выйдет в чистый океан.