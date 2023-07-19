Путин пропустит саммит БРИКС

Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, сообщается на официальном сайте канцелярии президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосы.

«По взаимной договоренности президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на саммите. Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров», — отмечается в сообщении.

При этом в саммите примут личное участие лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Ранее президент ЮАР пригласил всех лидеров стран-членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на саммит объединения в августе, который состоится в южноафриканском Йоханнесбурге.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в «незаконной депортации» украинских детей.

Сирил Рамапоса отмечал, что обсуждаемый СМИ гипотетический арест в ЮАР Путина по ордеру Международного уголовного суда был бы равносилен объявлению войны России.