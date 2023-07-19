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Путин пропустит саммит БРИКС

Источник:
ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, сообщается на официальном сайте канцелярии президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосы.

«По взаимной договоренности президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на саммите. Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров», — отмечается в сообщении.

При этом в саммите примут личное участие лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Ранее президент ЮАР пригласил всех лидеров стран-членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на саммит объединения в августе, который состоится в южноафриканском Йоханнесбурге.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в «незаконной депортации» украинских детей.

Сирил Рамапоса отмечал, что обсуждаемый СМИ гипотетический арест в ЮАР Путина по ордеру Международного уголовного суда был бы равносилен объявлению войны России.

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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

physx

Никогда такого не было и вот опять, чтоб они делали без России?)

scorpion2777

Их посылают прямым текстом, а они хоть чучелом, хоть тушкой. Европейская дипломатия превратилась в позорище.

mosquito__2010

Постепенный слив Украины Западом с огромным количеством бессмысленных жертв был предначертан ещё в ноябре...

MuCbE

Да куда там этот глава генштаба прет. Сейчас ципсо налетит и объяснит что ВСУ на пердёжной тяге Крым...