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Правительство одобрило сокращение расходов бюджета

Источник:
Sibnet.ru
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Комиссия правительства по бюджетным проектировкам одобрила предложение Минфина о снижении на 10% расходов бюджета на 2024 год по так называемым незащищенным статьям.

Под «защищенными» расходами, как правило, понимают социальные обязательства бюджета и частично военные расходы, под «незащищенными» — все остальные. Сумма сокращений составит порядка 450 миллиардов рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Представитель Минфина уточнил, что оптимизация не затронет расходы бюджета на социальную сферу, выплату зарплат бюджетникам, межбюджетные трансферты. При этом итоговая сумма сокращений еще будет уточняться.

Согласно закону о бюджете на 2023–2025 годы, в следующем годы расходы составят 29,4 триллиона рублей. При этом фактический размер трат может быть существенно выше.

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Экономика #Деньги
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