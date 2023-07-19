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Глава Дагестана выступил против чемпионки Елены Исинбаевой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Министерство обороны Российской Федерации / CC BY 4.0

Глава Дагестана Сергей Меликов предложил переименовать стадион в Махачкале, названный в честь олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой из-за желания спортсменки обосноваться в Испании.

«Многие из нас помнят, как скоропалительно, без учета мнения горожан, легкоатлетический стадион в центре Махачкалы шесть лет назад был переименован в честь Елены Исинбаевой. Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала. А последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона»,— написал он в своем Telegram-канале.

Будет правильно, если новое название объекта выберут сами дагестанцы, посчитал глава региона.

Исинбаева объявила о своем возвращении к работе в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) в сентябре. В прошлом месяце ее работа в МОК была приостановлена из-за проводившейся проверки относительно ее причастности к специальной операции. МОК заявил, что не видит оснований для ее отстранения, поскольку она не поддерживала действия России на Украине.

Некоторые СМИ сообщали о том, что спортсменка переехала на испанский остров Тенерифе, где ведет «скрытный образ жизни». В ответ на это, госпожа Исинбаева утверждает, что представленные в материалах фотографии были сделаны десять лет назад и «не имеют никакой связи с настоящей реальностью».

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