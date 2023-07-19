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Две крупные зарубежные премьеры покажут в российских кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Жанна Дюбарри»

Фильмы «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом и «Схватка с дьяволом» с Николасом Кейджем выйдут в кинопрокат России в один день, 20 июля.

«Жанна Дюбарри» — историческая драма с Джонни Деппом в главной роли. Фильм рассказывает о женщине из низшего сословия Жанне Вобернье, которая выбивается из нищеты при помощи женских чар. 

Ее покровитель, граф Дюбарри, разбогатевший благодаря любовным интригам Жанны, желает представить ее королю и организует свидание через влиятельного герцога де Ришелье. Встреча выходит далеко за рамки его ожиданий — Жанна влюбляет в себя Людовика XV с первого взгляда своей непосредственностью.

После знакомства с куртизанкой у короля вновь пробуждается вкус к жизни — настолько сильно, что он больше не может жить без Жанны и делает ее своей официальной фавориткой. Однако, никто не желает видеть во главе двора простолюдинку, правящую королем.

Боевик«Схватка с дьяволом» расскажет историю обычного таксиста, который по стечению обстоятельств становится заложником странного вооруженного человека. Киллер утверждает, что водитель должен заплатить за грехи прошлого. Роль злодея в фильме исполнил Николас Кейдж, а таксиста сыграл Юэль Киннаман.

Кроме этих премьер в прокат 20 июля выходят британский триллер «Рубеж выживания», американская комедия «Рай для дурака», норвежский мультфильм «Просто супер».

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Топ комментариев

physx

Никогда такого не было и вот опять, чтоб они делали без России?)

Twilight88

Курс же не влияет ни на что у нас в стране, хоть 1000 за доллар🤣

c2h5oh76

попробую разжевать тебе, вопрос, который выше задавалты же старый, умудренный( в чем, я лично сомневаюсь)...

nicollaich

При этом источники издания в ЕС уверяют, что латиноамериканские страны сделали так после звонка из Москвы.(с)Рука...