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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Названы экономичные кроссоверы с пробегом, которые реже попадают в ДТП

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: EurovisionNim / CC BY-SA 4.0

Эксперты компании «Автотека» проанализировали данные о кроссоверах и внедорожниках с расходом топлива до 10 литров на 100 километров, зарегистрированных в течение первого полугодия 2023 года, и выявили модели, которые попадали в ДТП реже всего.

Согласно информации экспертов, в категории автомобилей до 3 лет, наименьшее среднее количество аварий за время эксплуатации было зарегистрировано у модели BMW X3 M. На втором месте оказался BMW iX, а на третьем – Changan Auchan X5.

В категории от 3 до 5 лет наименьшее количество негативных событий выявили в отчетах модели BMW X4 M за первое полугодие 2023 года.

В топ-5 также вошли следующие автомобили по возрастанию среднего числа ДТП: Chery Tiggo 4 Pro, Chevrolet Captiva, Dacia Duster и Dodge Durango.

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