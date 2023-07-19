Глава Генштаба США заявил, что Украине не помогут истребители

Россия располагает сотнями истребителей, и нужны долгие годы и колоссальные средства, чтобы Украина могла достичь паритета с ней в воздухе, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

Генерал предложил подсчитать. «Десять F-16 стоят 2 миллиарда долларов. У русских — сотни истребителей четвертого и пятого поколений. Если мы попытаемся довести до паритета с Россией <…> это огромное количество самолетов, годы обучения пилотов, годы для создания системы обслуживания, годы для достижения необходимого уровня финансовой поддержки», — цитирует РБК Милли.

По его словам, большую опасность для украинской армии сейчас представляет не российская боевая авиация, а российские минные поля, из-за которых застопорилось контрнаступление.

«Нужно концентрировать внимание на противовоздушной обороне, на блокировании и изматывании [российских войск] за счет артиллерии — как дальнобойной, так и ближнего боя, а затем в дело должны вступить саперы и техника для разминирования. Вот такого рода вещи им нужны», — отметил Милли.