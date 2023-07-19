Shaman отказался от поездки в Донбасс интересной фразой

Бизнесмен и музыкант Владимир Киселев предложил Ярославу Дронову (Shaman) съездить на Донбасс. Формулировка, которой певец отказал, показалась оригинальной.

Киселев, комментируя творчество Shaman'а, признался, что не слышал его песен. При этом продюсеру довелось с ним пообщаться и пригласить в зону СВО.

«По поводу этого певца… я в жизни не слышал его, максимум, что сделал — пригласил поехать на линию соприкосновения. Формулировки невозможности выезда для мужчин будут оригинальны: "Меня жена не пускает"», — рассказал Киселев «СтарХиту».