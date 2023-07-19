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Пентагон заявил о досягаемости США для ракет КНДР

Источник:
ТАСС
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Запуск ракеты
Фото: © SpaceX

Баллистические ракеты, испытания которых проводит КНДР, способны достигать территории США, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино.

«Возможности, которые они [ракеты] продемонстрировали недавно, по нашим оценкам, позволяют достичь территории Соединенных Штатов», — цитирует ТАСС Акуилино.

Что касается возможностей запустить такую ракету в ядерном оснащении, то мы еще оцениваем их возможности в этой сфере, сказал адмирал «Для этого необходимо уменьшение размеров боеголовки, пока неясно, могут ли они это сделать», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Северная Корея осуществила пуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря. Судя по всему, обе ракеты упали в море за пределами японской экономической зоны.

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physx

Никогда такого не было и вот опять, чтоб они делали без России?)

Twilight88

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c2h5oh76

попробую разжевать тебе, вопрос, который выше задавалты же старый, умудренный( в чем, я лично сомневаюсь)...

nicollaich

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