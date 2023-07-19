Пентагон заявил о досягаемости США для ракет КНДР

Баллистические ракеты, испытания которых проводит КНДР, способны достигать территории США, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино.

«Возможности, которые они [ракеты] продемонстрировали недавно, по нашим оценкам, позволяют достичь территории Соединенных Штатов», — цитирует ТАСС Акуилино.

Что касается возможностей запустить такую ракету в ядерном оснащении, то мы еще оцениваем их возможности в этой сфере, сказал адмирал «Для этого необходимо уменьшение размеров боеголовки, пока неясно, могут ли они это сделать», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Северная Корея осуществила пуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря. Судя по всему, обе ракеты упали в море за пределами японской экономической зоны.