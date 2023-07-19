Две тысячи человек эвакуируют из‑за пожара на полигоне в Крыму

Власти планируют эвакуировать более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов из-за пожара на полигоне в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Пожар произошел на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма. «Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов — это более двух тысяч человек», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, в связи с пожаром на полигоне перекрыта трасса «Таврида». Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко добавил, что ограничения коснулись участка со 118-го по 130-й километр.

Транспорт перенаправляют через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. В объезд перекрытого участка запустили автобусы межрегионального сообщения.