Серия взрывов прогремела в Киеве и других городах Украины

Украинские власти и СМИ сообщили о воздушной тревоге, взрывах и работе противовоздушной обороной во многих городах страны.

В Киеве — взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале. «Работает ПВО. Также она работает в области», — написал он.

В украинской столице за ночь дважды объявляли воздушную тревогу. Звучала она в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Ровненской областях.

Также сообщалось о взрывах в Запорожье, Харькове, Днепропетровской области. Судя по сообщениям в телеграм-каналах, наиболее тревожная ситуация была в Одессе. В дополнение к массированным ударам в городе загорелся склад пиротехники.

Ночью во вторник 18 июля российская армия нанесла «групповой удар возмездия высокоточным оружием» по объектам, где готовились террористические акты против России.

Россия с октября 2022 года наносит регулярные удары ракетами и беспилотниками по важным объектам Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту осенью 2022 года.

Накануне Путин пообещал ответ и за теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами 17 июля 2023 года.