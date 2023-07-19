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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Серия взрывов прогремела в Киеве и других городах Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские власти и СМИ сообщили о воздушной тревоге, взрывах и работе противовоздушной обороной во многих городах страны.

В Киеве — взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале. «Работает ПВО. Также она работает в области», — написал он.

В украинской столице за ночь дважды объявляли воздушную тревогу. Звучала она в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Ровненской областях.

Также сообщалось о взрывах в Запорожье, Харькове, Днепропетровской области. Судя по сообщениям в телеграм-каналах, наиболее тревожная ситуация была в Одессе. В дополнение к массированным ударам в городе загорелся склад пиротехники.


Ночью во вторник 18 июля российская армия нанесла «групповой удар возмездия высокоточным оружием» по объектам, где готовились террористические акты против России.

Россия с октября 2022 года наносит регулярные удары ракетами и беспилотниками по важным объектам Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту осенью 2022 года.

Накануне Путин пообещал ответ и за теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами 17 июля 2023 года.

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Оборона #Конфликты
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