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Полковника Квачкова обвинили в дискредитации ВС РФ

Источник:
ТАСС
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Полковник в отставке Владимир Квачков
Полковник в отставке Владимир Квачков
Фото: Neuromir TV / CC BY-SA 3.0

Полиция составила протокол в отношении отставного полковника военной разведки Владимира Квачкова за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщил его адвокат Алексей Першин.

«В отношении Квачкова сотрудники полиции составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации)», — сказал ТАСС Першин.

Максимальное наказание по этой статье при отсутствии отягчающих последствий — штраф в размере 50 тысяч рублей.

Квачков — ветеран специальной разведки ГРУ, теоретик применения сил специального назначения.

В 2013 году Мосгорсуд приговорил его к 13 годам тюрьмы по обвинению в организации военного мятежа, призывах к насильственному свержению государственного строя. В 2019 года был освобожден из заключения.

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Топ комментариев

GammiPluh

Вынести им в ответ порт в Одессе и забыть про эту зерновую сделку

physx

Никогда такого не было и вот опять, чтоб они делали без России?)

Twilight88

Курс же не влияет ни на что у нас в стране, хоть 1000 за доллар🤣

c2h5oh76

попробую разжевать тебе, вопрос, который выше задавалты же старый, умудренный( в чем, я лично сомневаюсь)...