Полковника Квачкова обвинили в дискредитации ВС РФ

Полиция составила протокол в отношении отставного полковника военной разведки Владимира Квачкова за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщил его адвокат Алексей Першин.

«В отношении Квачкова сотрудники полиции составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации)», — сказал ТАСС Першин.

Максимальное наказание по этой статье при отсутствии отягчающих последствий — штраф в размере 50 тысяч рублей.

Квачков — ветеран специальной разведки ГРУ, теоретик применения сил специального назначения.

В 2013 году Мосгорсуд приговорил его к 13 годам тюрьмы по обвинению в организации военного мятежа, призывах к насильственному свержению государственного строя. В 2019 года был освобожден из заключения.