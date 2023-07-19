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Настя Ивлеева сыграет Мальвину в новой комедии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал онлайн-кинотеатра Kion

Блогер Настя Ивлеева стала главной героиней с фантастической комедии «Мальвина», проект выпустят на большие экраны в 2024 году, сообщила пресс-служба видеосервиса Kion.

Фильм расскажет историю 30-летней Василисе по прозвищу Вася, которая запуталась в своей жизни. На помощь героине приходит воображаемый друг — девушка с фиолетовыми волосами и своеобразным чувством юмора. Благодаря Мальвине Василиса вспомнит, что никогда нельзя забывать о своей мечте.

Роль Мальвины сыграла Ивлеева, в роли Василисы — Марина Васильева, известная по сериалу «Короче». Главная мужская роль досталась Никите Ефремову.

Для Ивлеевой это вторая крупная роль в кино. Дебютировала в качестве актрисы она сериале «Монастырь».

Фильм «Мальвина» выйдет в широкий прокат 28 марта 2024 года. Эксклюзивная цифровая премьера состоится в онлайн-кинотеатре Kion.

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