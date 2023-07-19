Самбурская укусила грабителя ради спасения телефона

Актриса Настасья Самбурская поделилась историей из собственной жизни, когда ей пришлось защищаться от грабителя.

Однажды на Самбурскую напали и хотели вырвать мобильный телефон. Но она не растерялась, и укусила грабителя. Тот от испуга и боли выпустил смартфон и убежал.

«В телефоне вся моя жизнь – фото, видео, личная информация. Я не могла допустить, чтобы он попал в чужие руки», — объяснила Самбурская свое поведение «КП».

Историей актриса поделилась во время презентация сериала «Макс и Гусь». В криминальной комедии Самбурская сыграла одну из ключевых женских ролей.