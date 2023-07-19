Группировка российских войск «Юг» применила в боевых условиях в зоне специальной операции новейшие российские танки Т-14 «Армата».

«Активно "Армату" применяли "южане" в боевых действиях. Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк. Потом они были выведены с передовой», — рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, танк поступил на вооружение подразделений Южного военного округа. «Испытания танка Т-14 еще продолжаются», — отметил он.

Т-14 создан на базе тяжелой универсальной гусеничной платформы «Армата». Танк имеет уникальную компоновку с необитаемой башней. Экипаж в машине расположен в дополнительно бронированной капсюле, что кардинально увеличивает его защищенность.