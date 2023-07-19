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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Южная группировка применила в бою танки Т‑14 «Армата»

Источник:
ТАСС
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Группировка российских войск «Юг» применила в боевых условиях в зоне специальной операции новейшие российские танки Т-14 «Армата».

«Активно "Армату" применяли "южане" в боевых действиях. Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк. Потом они были выведены с передовой», — рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, танк поступил на вооружение подразделений Южного военного округа. «Испытания танка Т-14 еще продолжаются», — отметил он.

Т-14 создан на базе тяжелой универсальной гусеничной платформы «Армата». Танк имеет уникальную компоновку с необитаемой башней. Экипаж в машине расположен в дополнительно бронированной капсюле, что кардинально увеличивает его защищенность.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие
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GammiPluh

Вынести им в ответ порт в Одессе и забыть про эту зерновую сделку

physx

Никогда такого не было и вот опять, чтоб они делали без России?)

Twilight88

Курс же не влияет ни на что у нас в стране, хоть 1000 за доллар🤣

c2h5oh76

попробую разжевать тебе, вопрос, который выше задавалты же старый, умудренный( в чем, я лично сомневаюсь)...