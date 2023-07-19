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Вход без пароля появится в TikTok

Источник:
Sibnet.ru
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Иконка TikTok на смартфоне
Фото: © Solen Feyissa / Unsplash License

TikTok объявил о внедрении поддержки технологии Passkeys в приложении для iOS. Эта инновационная функция позволяет пользователям войти в аккаунты без необходимости вводить пароль. 

Технологию Passkeys представили разработчики «Консорциума Всемирной паутины» и ассоциации FIDO Alliance, после чего крупные IT-компании, включая Apple и Google, начали внедрять это решение в свои продукты. Она основана на использовании криптографических открытых, закрытых ключей и биометрических данных пользователей. 

TikTok присоединяется к этой инициативе и начинает внедрять поддержку Passkeys в своём приложении для iOS. Это позволит войти в аккаунт с помощью Touch ID или Face ID без необходимости ввода пароля. Представители компании отметили, что это значительно улучшит защиту.

Представители ассоциации FIDO Alliance подчеркнули, что технология Passkeys — более надежное решение по сравнению с традиционным подходом, основанном на комбинации пароля и одноразового кода-подтверждения. 

В классической схеме злоумышленники всё равно могут совершить кражу данных для входа, в то время как Passkeys предлагает более высокий уровень безопасности.

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Топ комментариев

pepelmetal

Хорошо, хахляндия требует поставок)

GammiPluh

Вынести им в ответ порт в Одессе и забыть про эту зерновую сделку

physx

Никогда такого не было и вот опять, чтоб они делали без России?)

Alhazred

Вот это перемога. Подгузники уже сменил? )))