Вход без пароля появится в TikTok

TikTok объявил о внедрении поддержки технологии Passkeys в приложении для iOS. Эта инновационная функция позволяет пользователям войти в аккаунты без необходимости вводить пароль.

Технологию Passkeys представили разработчики «Консорциума Всемирной паутины» и ассоциации FIDO Alliance, после чего крупные IT-компании, включая Apple и Google, начали внедрять это решение в свои продукты. Она основана на использовании криптографических открытых, закрытых ключей и биометрических данных пользователей.

TikTok присоединяется к этой инициативе и начинает внедрять поддержку Passkeys в своём приложении для iOS. Это позволит войти в аккаунт с помощью Touch ID или Face ID без необходимости ввода пароля. Представители компании отметили, что это значительно улучшит защиту.

Представители ассоциации FIDO Alliance подчеркнули, что технология Passkeys — более надежное решение по сравнению с традиционным подходом, основанном на комбинации пароля и одноразового кода-подтверждения.

В классической схеме злоумышленники всё равно могут совершить кражу данных для входа, в то время как Passkeys предлагает более высокий уровень безопасности.