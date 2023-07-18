Трамп назвал дату своего ареста

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что через четыре дня он ожидает своего ареста. Он получил письмо от прокуратуры, из которого следует, что ему будет предъявлено уголовное обвинение в связи с беспорядками 6 января 2021 года в Капитолии США.

«Вся эта охота на ведьм связана с вмешательством в выборы и полным и тотальным политическим вооружением правоохранительных органов»,— написал Трамп в личном аккаунте собственной соцсети Truth Social.

По словам Трампа, прокуратура дала ему «очень короткие четыре дня», чтобы отчитаться перед Большим жюри присяжных. По мнению бывшего главы Белого дома, почти всегда это означает задержание и предъявление обвинения.

Ранее Трампу предъявили обвинения в ненадлежащем обращении со сверхсекретными правительственными документами после ухода из Белого дома. Трамп является главным претендентом на выдвижение в президенты от Республиканской партии в 2024 году.