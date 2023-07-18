Военнообязанным повысили предельный возраст

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе ряда граждан, имеющих воинские звания.

Документ «О воинской обязанности и военной службе» устанавливает новые предельные возрасты пребывания в запасе граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Согласно документу, предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему разряду — с 50 до 55 лет.

Также на 5 лет увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет, для имеющих воинские звания младших офицеров — 60 лет, для имеющих иные звания — 55 лет.

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. При этом предусматривается переходный период до 1 января 2028 года, чтобы граждане, находящиеся в запасе, переводились в отставку поэтапно.

Закон также устанавливает, что граждане России, находясь на срочной службе или в запасе, могут поступить на военную службу по контракту для участия в проведении Вооруженными силами РФ операций за пределами страны.