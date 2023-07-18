Назван самый сильный паспорт

Рейтинг самых сильных паспортов мира впервые за пять лет получил нового лидера — на первое место вышел Сингапур, граждане которого могут посетить без визы 192 страны мира.

Второе место разделили Германия, Италия и Испания: их граждане имеют безвизовый доступ в 190 стран, следует из результатов Индекса паспортов мира на третий квартал 2023 года, подготовленного компанией Henley & Partners.

Япония, на протяжении пяти лет занимавшая первую строчку, опустилась на третье место и делит строчку с Австрией, Люксембургом, Финляндией, Францией, Швецией и Южной Кореей. Обладатели паспортов этих стран могут путешествовать без визы по 189 странам.

Россия расположилась на 49-м месте: у россиян есть возможность посещать без визы или в упрощенном порядке 115 стран. Последнее, 103-е место рейтинга занимает Афганистан, жители которого могут ездить без виз в 27 стран.