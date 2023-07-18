НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Назван самый сильный паспорт

Источник:
Sibnet.ru
326 0

Рейтинг самых сильных паспортов мира впервые за пять лет получил нового лидера — на первое место вышел Сингапур, граждане которого могут посетить без визы 192 страны мира.

Второе место разделили Германия, Италия и Испания: их граждане имеют безвизовый доступ в 190 стран, следует из результатов Индекса паспортов мира на третий квартал 2023 года, подготовленного компанией Henley & Partners.

Япония, на протяжении пяти лет занимавшая первую строчку, опустилась на третье место и делит строчку с Австрией, Люксембургом, Финляндией, Францией, Швецией и Южной Кореей. Обладатели паспортов этих стран могут путешествовать без визы по 189 странам.

Россия расположилась на 49-м месте: у россиян есть возможность посещать без визы или в упрощенном порядке 115 стран. Последнее, 103-е место рейтинга занимает Афганистан, жители которого могут ездить без виз в 27 стран.

Еще по теме
Карта петроглифов Алтая: семь загадочных мест
Путин выступил за автотуризм
Знаменитую Денисову пещеру благоустроят на Алтае
Запущен круизный тур на Байкале на судне на воздушной подушке
смотреть все
Жизнь #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Появились фото с места ЧП на Крымском мосту
Дайверы нашли изувеченную гигантскую «рыбу судного дня»
Глава парламента Крыма обвинил Киев в атаке на мост
США оценили потери ВСУ в ходе контрнаступления
Обсуждение (0)
Картина дня
Военнообязанным повысили предельный возраст
Кремль предостерег от использования зернового коридора
Европа поссорилась с Америкой из-за Украины
Россия нарастит государственный долг
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
38
Путин приказал нанести удар возмездия за Крымский мост
28
Минобороны России разоружило «Вагнер». ВИДЕО
27
ФСБ предотвратила убийства Симоньян и Собчак
27
Путин пообещал зеркальный ответ на использование кассетных снарядов
26
США оценили потери ВСУ в ходе контрнаступления