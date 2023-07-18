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Европа поссорилась с Америкой из-за Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Евросоюз (Европарламент)
Фото: © European Parliament

Страны Латинской Америки и Евросоюза вступили в ожесточенную полемику в первый день саммита ЕС-СЕЛАК (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна).

«Первый день саммита между ЕС и СЕЛАК был посвящен укреплению межконтинентальных связей. Но возвышенные речи быстро прекратились, когда переговорщики из ЕС попытались убедить страны Латинской Америки осудить Россию за ее войну на Украине», — пишет издание Politico.

Так, против предложенной Евросоюзом формулировки по Украине выступили Никарагуа и Куба. При этом источники издания в ЕС уверяют, что латиноамериканские страны сделали так после звонка из Москвы.

Европейские дипломаты настаивают, чтобы итоговая резолюция саммита содержала статью с осуждением конфликта на Украине и требованием вывода российских войск. Однако страны Латинской Америки и Карибского бассейна эту позицию не разделяют.

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Политика #Мир
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