Кремль предостерег от использования зернового коридора

Попытки продолжить зерновую сделку без участия России приведут к рискам — зерновой коридор примыкает к зоне боевых действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение Украины к Турции продолжить вывоз зерна.

Россия ранее вышла из зерновой сделки. Президент Украины Владимир Зеленский направил генсеку ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану официальные послания с предложением продолжить сделку без участия РФ.

«Без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски. Поэтому, если что-то будет оформляться без России, то эти риски должны учитываться. Здесь мы не можем сказать, насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать», — цитирует ТАСС Пескова.

«Даже если взять эту зону осуществления зерновой сделки, уже ни для кого не является секретом, это очевидный факт, что эта зона используется киевским режимом в боевых целях. Это очень важный аспект, который тоже нельзя забывать», — отметил Песков.