Начались съемки психологической драмы «Неверные» для Wink

Съемки психологической драмы «Неверные» с Оксаной Акиньшиной в главной роли стартовали в Москве во вторник, 18 июля. Сериал покажут в 2024 году в онлайн-кинотеатре Wink.

Главная героиня сериала Ольга Шилковская лишается единственного сына. Когда муж забирает у нее ребенка, она принимает решение вернуться к адвокатской практике и делает карьеру на бракоразводных и семейных процессах.

К Ольге приходят за помощью, когда оказываются в безвыходной ситуации и нет возможности разрешить конфликт мирным путем. Она находит нестандартные выходы из положения, чтобы не доводить дело до суда. Но никто и не догадывается, как тяжело это дается ей на самом деле.

Роль Шилковской исполнит Оксана Окиньшина. Также в сериале снимутся Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, а также Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая, Евгений Санников, Павел Баршак, Евгений Романцов, Надежда Сысоева и другие.