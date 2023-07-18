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Начались съемки психологической драмы «Неверные» для Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр со съемок сериала «Неверные»

Съемки психологической драмы «Неверные» с Оксаной Акиньшиной в главной роли стартовали в Москве во вторник, 18 июля. Сериал покажут в 2024 году в онлайн-кинотеатре Wink.

Главная героиня сериала Ольга Шилковская лишается единственного сына. Когда муж забирает у нее ребенка, она принимает решение вернуться к адвокатской практике и делает карьеру на бракоразводных и семейных процессах.

К Ольге приходят за помощью, когда оказываются в безвыходной ситуации и нет возможности разрешить конфликт мирным путем. Она находит нестандартные выходы из положения, чтобы не доводить дело до суда. Но никто и не догадывается, как тяжело это дается ей на самом деле.

Роль Шилковской исполнит Оксана Окиньшина. Также в сериале снимутся Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, а также Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая, Евгений Санников, Павел Баршак, Евгений Романцов, Надежда Сысоева и другие.

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