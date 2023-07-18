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WhatsApp получил новую функцию

Источник:
WABetaInfo
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Разработчики WhatsApp представили новую функцию мессенджера, благодаря которой пользователи могут общаться даже с теми людьми, номера которых не записаны в телефонную книгу смартфона.

В новой версии мессенджера для начала общения с человеком достаточно выбрать опцию «Начать новый чат» и ввести в открывшемся окне его номер. Далее контакт высветится в поисковой выдаче.

Раньше начать общение с человеком в WhatsApp можно было, только предварительно сохранив его номер телефона. При этом общение без сохранения номера возможно только в том случае, если у собеседника это разрешено настройками конфиденциальности.

Функция уже доступна для всех пользователей актуального приложения WhatsApp для Android и iOS. Для ее установки нужно войти в Google Play или App Store, найти в каталоге WhatsApp и нажать кнопку «Обновить».

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GammiPluh

Вынести им в ответ порт в Одессе и забыть про эту зерновую сделку

pepelmetal

Хорошо, хахляндия требует поставок)

c2h5oh76

старый, ты чей друг, мой или медведя?©ты определись уже

MuCbE

Ну судя по тому что от Ланцета 1 развалился Леопард А6 это просто фантастический дрон. 1кг взрывчатки...