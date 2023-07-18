WhatsApp получил новую функцию

Разработчики WhatsApp представили новую функцию мессенджера, благодаря которой пользователи могут общаться даже с теми людьми, номера которых не записаны в телефонную книгу смартфона.

В новой версии мессенджера для начала общения с человеком достаточно выбрать опцию «Начать новый чат» и ввести в открывшемся окне его номер. Далее контакт высветится в поисковой выдаче.

Раньше начать общение с человеком в WhatsApp можно было, только предварительно сохранив его номер телефона. При этом общение без сохранения номера возможно только в том случае, если у собеседника это разрешено настройками конфиденциальности.

Функция уже доступна для всех пользователей актуального приложения WhatsApp для Android и iOS. Для ее установки нужно войти в Google Play или App Store, найти в каталоге WhatsApp и нажать кнопку «Обновить».