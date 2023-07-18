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Британия изучит подбитые российские танки

Источник:
The Telegraph
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Украинский солдат на российском танке Т-72Б3
Украинский солдат на российском танке Т-72Б3
Фото: 24th Mechanized Brigade "King Danylo" / CC BY 4.0

Британские военные специалисты получили для детального изучения российские танки, подбитые в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин.

Российские боевые машины оказались в одном из самых секретных объектов британской армии — лаборатории в Портон-Дауне. Их там разбирают по частям и изучают «каждый винтик», сказал Радакин в интервью The Telegraph.

«Работающие у нас эксперты анализируют каждую мелкую особенность. Это помогает нам понять, как работает чужая техника и как с ней эффективней бороться», — отметил адмирал.

По его словам, Британия состоит в «клубе государств», которые делятся информацией о попадающей в их руки «потенциально опасной» технике из России.

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