Британия изучит подбитые российские танки

Британские военные специалисты получили для детального изучения российские танки, подбитые в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин.

Российские боевые машины оказались в одном из самых секретных объектов британской армии — лаборатории в Портон-Дауне. Их там разбирают по частям и изучают «каждый винтик», сказал Радакин в интервью The Telegraph.

«Работающие у нас эксперты анализируют каждую мелкую особенность. Это помогает нам понять, как работает чужая техника и как с ней эффективней бороться», — отметил адмирал.

По его словам, Британия состоит в «клубе государств», которые делятся информацией о попадающей в их руки «потенциально опасной» технике из России.