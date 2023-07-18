Россия нарастит государственный долг

Минфин России намерен увеличить государственный долг, оставив его в пределах 20% от валового внутреннего продукта, сообщила замминистра финансов Ирина Окладникова.

По ее словам, на сегодня государственный долг России составляет 22,8 триллиона рублей — это 14,9% ВВП. Окладникова уточнила, что этот показатель госдолга можно считать безопасным для государства.

При этом замминистра уточнила, что в условиях увеличения расходов государство будет вынуждено наращивать государственный долг, предельным показателем для этого установлена граница в 20% ВВП.

Окладникова отметила, что средства нужны для поддержки экономики. «Мы должны поддерживать военный блок, и наши четыре новые региона нуждаются в существенной поддержке», — сказала она.