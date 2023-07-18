Запад обратил внимание на изможденный вид Зеленского

Западные наблюдатели сочли, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе выглядел крайне изможденным, написал бывший федеральный прокурор США, а ныне обозреватель издания The American Spectator Джордж Пэрри.

Зеленский выглядел в окружении довольных собой западных лидеров, как «фермер с неизлечимой формой рака, пытающийся занять деньги под урожай будущего года», отметил Пэрри.

А дело, по его словам, в том, что, несмотря на оптимистичные заявления о будущем Украины, дела у украинской армии идут неважно. Она попала в отчаянное положение из-за нехватки оружия и боеприпасов, а западные союзники оказались не готовы представить их в нужном количестве.

Пэрри выразил большие сомнения в том, что Украина на поле боя способна одержать победу над Россией. Так же как Запад не сумел одолеть Москву с помощью санкций, отметил обозреватель.