НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Запад обратил внимание на изможденный вид Зеленского

Источник:
The American Spectator
164 1
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Западные наблюдатели сочли, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе выглядел крайне изможденным, написал бывший федеральный прокурор США, а ныне обозреватель издания The American Spectator Джордж Пэрри.

Зеленский выглядел в окружении довольных собой западных лидеров, как «фермер с неизлечимой формой рака, пытающийся занять деньги под урожай будущего года», отметил Пэрри.

А дело, по его словам, в том, что, несмотря на оптимистичные заявления о будущем Украины, дела у украинской армии идут неважно. Она попала в отчаянное положение из-за нехватки оружия и боеприпасов, а западные союзники оказались не готовы представить их в нужном количестве.

Пэрри выразил большие сомнения в том, что Украина на поле боя способна одержать победу над Россией. Так же как Запад не сумел одолеть Москву с помощью санкций, отметил обозреватель.

Еще по теме
Глава МИД Германии потратила на красоту €136 тысяч из бюджета
Россия «заморозила» зерновую сделку
Трамп готов помирить Россию и Украину за 24 часа
Эксперт ЦРУ увидел козырь в руке у Путина
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Появились фото с места ЧП на Крымском мосту
Дайверы нашли изувеченную гигантскую «рыбу судного дня»
Глава парламента Крыма обвинил Киев в атаке на мост
США оценили потери ВСУ в ходе контрнаступления
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

GammiPluh

Вынести им в ответ порт в Одессе и забыть про эту зерновую сделку

pepelmetal

Хорошо, хахляндия требует поставок)

nicollaich

Не помогло-то цеивропейцам американское и прочее оружие.

Twilight88

Курс же не влияет ни на что у нас в стране, хоть 1000 за доллар🤣