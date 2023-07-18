НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Xiaomi представила умного убийцу комаров

Источник:
Sibnet.ru
101 0
Aevbufnjh Smart Anti-Mosquito Combination
Фото: © Xiaomi

Суббренд Xiaomi Qiao Qing Ting, специализирующийся на технике для борьбы с насекомыми, представил умный фумигатор. Модель Smart Anti-Mosquito Combination (QQT-Q4) предлагает инновационное решение для борьбы с комарами и другими насекомыми. 

Умный фумигатор состоит из двух частей: автоматического распылителя привлекающей жидкости и эффективной лампы для уничтожения насекомых, сообщается на странице товара на Xiaomi Youpin.

Распылитель жидкости использует растительные эфирные масла, имитирующие запахи, привлекающие комаров. Он содержит пиретроиды — синтетические инсектициды, обладающие парализующим эффектом и действующие как нейротоксины для насекомых. 

Лампа оснащена 18 яркими светодиодами в форме шариков, привлекающими комаров. Как только насекомое приближается к лампе, его ждет электрическая сеть, мгновенно уничтожающая его. Прибор регистрирует электрические удары и отображает их счетчиком тел в приложении и на дисплее. 

Лампа беспроводная и заряжается через разъем USB-C, продолжительность автономной работы не уточняется. Одной баночки жидкости хватит на примерно 30 дней использования, а распылитель подходит для помещений площадью до 20 м.

Две части системы можно использовать как по отдельности, так и вместе, чтобы усилить эффективность борьбы с насекомыми. Устройство синхронизируется с приложением Mi Home и поддерживает работу по расписанию.

Новинка Smart Anti-Mosquito Combination (QQT-Q4) стоит 299 юаней (примерно 3 800 рублей). Краудфандинговая кампания на платформе Xiaomi Youpin продлится до 29 июля, после чего продукт станет доступным для широкой продажи.

SIBNET.RU В TELEGRAM

Еще по теме
Ютубер создал экзоскелет для армрестлинга
Бесплатные телевизоры раздадут американцам
Россияне стали чаще покупать смарт‑часы и браслеты
Как получить облачное видеонаблюдение в подарок
смотреть все
Хайтек #Гаджеты
Как сделать
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
05.07.23, 09:35
2327
0
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
6272
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
9122
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
10212
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
12921
0
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
14280
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
14918
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
11769
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
11764
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
12300
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Появились фото с места ЧП на Крымском мосту
Дайверы нашли изувеченную гигантскую «рыбу судного дня»
Глава парламента Крыма обвинил Киев в атаке на мост
США оценили потери ВСУ в ходе контрнаступления
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

GammiPluh

Вынести им в ответ порт в Одессе и забыть про эту зерновую сделку

pepelmetal

Хорошо, хахляндия требует поставок)

c2h5oh76

старый, ты чей друг, мой или медведя?©ты определись уже

MuCbE

Ну судя по тому что от Ланцета 1 развалился Леопард А6 это просто фантастический дрон. 1кг взрывчатки...