Xiaomi представила умного убийцу комаров

Суббренд Xiaomi Qiao Qing Ting, специализирующийся на технике для борьбы с насекомыми, представил умный фумигатор. Модель Smart Anti-Mosquito Combination (QQT-Q4) предлагает инновационное решение для борьбы с комарами и другими насекомыми.

Умный фумигатор состоит из двух частей: автоматического распылителя привлекающей жидкости и эффективной лампы для уничтожения насекомых, сообщается на странице товара на Xiaomi Youpin.

Распылитель жидкости использует растительные эфирные масла, имитирующие запахи, привлекающие комаров. Он содержит пиретроиды — синтетические инсектициды, обладающие парализующим эффектом и действующие как нейротоксины для насекомых.

Лампа оснащена 18 яркими светодиодами в форме шариков, привлекающими комаров. Как только насекомое приближается к лампе, его ждет электрическая сеть, мгновенно уничтожающая его. Прибор регистрирует электрические удары и отображает их счетчиком тел в приложении и на дисплее.

Лампа беспроводная и заряжается через разъем USB-C, продолжительность автономной работы не уточняется. Одной баночки жидкости хватит на примерно 30 дней использования, а распылитель подходит для помещений площадью до 20 м.

Две части системы можно использовать как по отдельности, так и вместе, чтобы усилить эффективность борьбы с насекомыми. Устройство синхронизируется с приложением Mi Home и поддерживает работу по расписанию.

Новинка Smart Anti-Mosquito Combination (QQT-Q4) стоит 299 юаней (примерно 3 800 рублей). Краудфандинговая кампания на платформе Xiaomi Youpin продлится до 29 июля, после чего продукт станет доступным для широкой продажи.