ТНТ объявил кастинг ведущих в регионах для утреннего шоу

Телеканал ТНТ набирает ведущий, живущих в разных городах России, чтобы они освещали новости региона в новом утреннем шоу.

Чтобы стать участником кастинга, нужно записать видео на сайте ТНТ с рассказом о себе и своих увлечениях, а также объяснить, почему именно он должен стать ведущим нового шоу.

Новое утреннее шоу ТНТ – это большой прямой эфир, в ходе которого пара ведущих обсуждает самые актуальные позитивные новости со всего мира, общается с гостями в студии и по видеосвязи, выходит на связь со специальными корреспондентами со всей страны.

Шоу выйдет на ТНТ в новом сезоне и будет транслироваться на канале семь дней в неделю с 7.00 до 9.00.