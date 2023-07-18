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ТНТ объявил кастинг ведущих в регионах для утреннего шоу

Источник:
Sibnet.ru
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Телеканал ТНТ набирает ведущий, живущих в разных городах России, чтобы они освещали новости региона в новом утреннем шоу.

Чтобы стать участником кастинга, нужно записать видео на сайте ТНТ с рассказом о себе и своих увлечениях, а также объяснить, почему именно он должен стать ведущим нового шоу.

Новое утреннее шоу ТНТ – это большой прямой эфир, в ходе которого пара ведущих обсуждает самые актуальные позитивные новости со всего мира, общается с гостями в студии и по видеосвязи, выходит на связь со специальными корреспондентами со всей страны.

Шоу выйдет на ТНТ в новом сезоне и будет транслироваться на канале семь дней в неделю с 7.00 до 9.00.

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Топ комментариев

GammiPluh

Вынести им в ответ порт в Одессе и забыть про эту зерновую сделку

pepelmetal

Хорошо, хахляндия требует поставок)

nicollaich

Не помогло-то цеивропейцам американское и прочее оружие.

Twilight88

Курс же не влияет ни на что у нас в стране, хоть 1000 за доллар🤣