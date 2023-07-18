ХК «Сибирь» сыграет первый матч на новой арене в сентябре

Тестовые хоккейные матчи на новой «Сибирь-Арене» пройдут в августе, а 7 сентября здесь у ХК «Сибирь» состоится первый матч сезона, сообщает правительство региона.

Тестовые матчи на ЛДС «Сибирь-Арена» пройдут в августе. Молодежная команда ХК «Сибирь» уже переехала в новый ЛДС и высоко оценила качество льда.



Глава региона отметил, что основная команда ХК «Сибирь» переезжает на новую арену и ведет тренировки в плановом порядке.



«Первый матч этого сезона хоккейная «Сибирь» будет играть на новой арене 7 сентября», — сказал в эфире «ОТС» Травников. 7 сентября ХК «Сибирь» сразится на новой арене с командой «Барыс».