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ХК «Сибирь» сыграет первый матч на новой арене в сентябре

Источник:
Sibnet.ru
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Ледовая арена в "Сибирь-Арене"
Фото: © Sibnet.ru

Тестовые хоккейные матчи на новой «Сибирь-Арене» пройдут в августе, а 7 сентября здесь у ХК «Сибирь» состоится первый матч сезона, сообщает правительство региона.

Тестовые матчи на ЛДС «Сибирь-Арена» пройдут в августе. Молодежная команда ХК «Сибирь» уже переехала в новый ЛДС и высоко оценила качество льда.

Глава региона отметил, что основная команда ХК «Сибирь» переезжает на новую арену и ведет тренировки в плановом порядке.

«Первый матч этого сезона хоккейная «Сибирь» будет играть на новой арене 7 сентября», — сказал в эфире «ОТС» Травников. 7 сентября ХК «Сибирь» сразится на новой арене с командой «Барыс».

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Спорт #Хоккей #Новосибирск
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