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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

МО РФ заявило об отражении атаки 28 украинских дронов на Крым

Источник:
Sibnet.ru
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Российские силы ПВО успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников на объекты в Крыму, говорится в сообщении Министерства обороны России.

В ночь на вторник, 18 июля «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью восемью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», — сказано в сообщении.

По данным Минобороны, 17 украинских беспилотников уничтожили средства ПВО. Еще 11 беспилотников «подавили» средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и те не достигнув цели, потерпели крушение.

«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — отметили в военном ведомстве.

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Топ комментариев

GammiPluh

Вынести им в ответ порт в Одессе и забыть про эту зерновую сделку

pepelmetal

Хорошо, хахляндия требует поставок)

nicollaich

Не помогло-то цеивропейцам американское и прочее оружие.

Twilight88

Курс же не влияет ни на что у нас в стране, хоть 1000 за доллар🤣