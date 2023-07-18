МО РФ заявило об отражении атаки 28 украинских дронов на Крым

Российские силы ПВО успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников на объекты в Крыму, говорится в сообщении Министерства обороны России.

В ночь на вторник, 18 июля «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью восемью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», — сказано в сообщении.

По данным Минобороны, 17 украинских беспилотников уничтожили средства ПВО. Еще 11 беспилотников «подавили» средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и те не достигнув цели, потерпели крушение.

«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — отметили в военном ведомстве.