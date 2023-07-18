Россияне поддержали запрет на смену пола

Большинство россиян поддержали закон о запрете хирургических операций по смене пола, они против вмешательства в природу, сообщается на сайте ВЦИОМ по результату опроса.

Большинство россиян — 72% — придерживаются мнения, что биологический пол важнее субъективных самоощущений. Обратной точки зрения придерживаются 13% опрошенных, еще 15% затруднились дать однозначный ответ на этот вопрос.

Против запрета на такие операции выступает преимущественно молодежь 18-24 лет — 27%, а в 19% случаев она отмечает вариант «безразлично». Чем старше опрошенные, тем чаще они поддерживают запрет на операции по смене пола — среди россиян старше 60 лет показатель достигает 85% (против 51% в группе 18-24 лет).

Чаще запрет на операции по смене пола обосновывается императивом невмешательства в природу, 42% в этой группе говорят, что нужно оставаться тем, кем ты родился, а менять пол — это противоестественно. Второй по частоте упоминания аргумент связан с морально-этическими принципами — 30% считают, что такие операции аморальны, бессмысленны, несут угрозу обществу. На религиозные принципы сослались еще 19% тех, кто поддерживает идею запретить в России операции по смене пола.

Те же, кто выступает за сохранение в нашей стране операций по смене пола, в основном говорят о том, что запрет на операции нарушает права и свободы человека (45% от числа противников запрета на операции), это их ключевой довод.

Госдума приняла законопроект о запрете смены пола человеком. Закон вводит запрет на хирургическое вмешательство и гормональную терапию. Также запрещается изменять пол в документах. Исключением станет только медицинское вмешательство, связанное с лечением врожденных аномалий.