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Россияне поддержали запрет на смену пола

Источник:
Sibnet.ru
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Операция
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Большинство россиян поддержали закон о запрете хирургических операций по смене пола, они против вмешательства в природу, сообщается на сайте ВЦИОМ по результату опроса.

Большинство россиян — 72% — придерживаются мнения, что биологический пол важнее субъективных самоощущений. Обратной точки зрения придерживаются 13% опрошенных, еще 15% затруднились дать однозначный ответ на этот вопрос.

Против запрета на такие операции выступает преимущественно молодежь 18-24 лет — 27%, а в 19% случаев она отмечает вариант «безразлично». Чем старше опрошенные, тем чаще они поддерживают запрет на операции по смене пола — среди россиян старше 60 лет показатель достигает 85% (против 51% в группе 18-24 лет).

Чаще запрет на операции по смене пола обосновывается императивом невмешательства в природу, 42% в этой группе говорят, что нужно оставаться тем, кем ты родился, а менять пол — это противоестественно. Второй по частоте упоминания аргумент связан с морально-этическими принципами — 30% считают, что такие операции аморальны, бессмысленны, несут угрозу обществу. На религиозные принципы сослались еще 19% тех, кто поддерживает идею запретить в России операции по смене пола.

Те же, кто выступает за сохранение в нашей стране операций по смене пола, в основном говорят о том, что запрет на операции нарушает права и свободы человека (45% от числа противников запрета на операции), это их ключевой довод.

Госдума приняла законопроект о запрете смены пола человеком. Закон вводит запрет на хирургическое вмешательство и гормональную терапию. Также запрещается изменять пол в документах. Исключением станет только медицинское вмешательство, связанное с лечением врожденных аномалий.

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Топ комментариев

GammiPluh

Вынести им в ответ порт в Одессе и забыть про эту зерновую сделку

pepelmetal

Хорошо, хахляндия требует поставок)

nicollaich

Не помогло-то цеивропейцам американское и прочее оружие.

Twilight88

Курс же не влияет ни на что у нас в стране, хоть 1000 за доллар🤣