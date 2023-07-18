Лукашенко создал народное ополчение в Белоруссии

Народное ополчение создано в Белоруссии для поддержки органов внутренних дел и обеспечения действия военного положения. Закон подписал президент страны Александр Лукашенко. Появление этой структуры власти связывают с укреплением обороноспособности страны в сложное время.

«Документом создаются правовые основы для добровольного участия граждан в обеспечении военного положения, введенного в административно-территориальных (территориальных) единицах республики, а также дополнительные условия для оказания содействия территориальным органам внутренних дел при исполнении ими полномочий и защиты имущества всех форм собственности от преступных и иных посягательств», — сказано в сообщении.



По словам председателя палаты представителей Белоруссии Владимира Андрейченко, такое решение поможет укрепить обороноспособность страны в сложное время. Он отметил, что принятие таких мер в области безопасности становится актуальным в свете событий, связанных с мятежом ЧВК «Вагнер» в России.

Минобороны Белоруссии заявило, что привлечет членов «Вагнера» к обучению вооруженных сил страны. Сообщалось, что инструкторы ЧВК уже тренируют территориальные войска Белоруссии.