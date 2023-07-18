НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Иноагент Земфира сравнила жизнь в России и за границей

Источник:
Sibnet.ru
968 7
Фото: Marina Zakharova / CC BY-SA 3.0

Певица Земфира (признана иноагентом в России) рассказала о том, как она сейчас живет за границей и чем занимается вдали от дома.

«Я живу хорошо. Совсем перестала думать о доме. Много пишу, больше, чем когда-либо – нравится. Прошла аллергия, наверное, климат. Очень много предложений о концертах, больше чем в России», — написала она в соцсети.

Также певица сообщила, что работает над новым альбомом и планирует написать музыку к балету.

Земфира после начала СВО уехала во Францию. Через год, в феврале, ее признали иноагентом. А в мае она подала иск к Минюсту России с требованием снять с нее этот статус. Суд не удовлетворил требование певицы, но она повторно обратилась в суд.

Еще по теме
Песни, книги и спектакли на русском языке запретили в Киеве
Блиновская закрыла «Марафоны желаний»
Украинская группа отправилась в тур по России
Фадеев запланировал срыв концертов Наргиз в Узбекистане
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Появились фото с места ЧП на Крымском мосту
Дайверы нашли изувеченную гигантскую «рыбу судного дня»
Глава парламента Крыма обвинил Киев в атаке на мост
США оценили потери ВСУ в ходе контрнаступления
Обсуждение (7)
Картина дня
Запад обратил внимание на изможденный вид Зеленского
Россия нарастит государственный долг
МО РФ заявило об отражении атаки 28 украинских дронов на Крым
Удары нанесены по портовым городам Украины — Одессе и Николаеву
Топ комментариев

GammiPluh

Вынести им в ответ порт в Одессе и забыть про эту зерновую сделку

pepelmetal

Хорошо, хахляндия требует поставок)

nicollaich

Не помогло-то цеивропейцам американское и прочее оружие.

Twilight88

Курс же не влияет ни на что у нас в стране, хоть 1000 за доллар🤣