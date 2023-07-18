Иноагент Земфира сравнила жизнь в России и за границей

Певица Земфира (признана иноагентом в России) рассказала о том, как она сейчас живет за границей и чем занимается вдали от дома.

«Я живу хорошо. Совсем перестала думать о доме. Много пишу, больше, чем когда-либо – нравится. Прошла аллергия, наверное, климат. Очень много предложений о концертах, больше чем в России», — написала она в соцсети.

Также певица сообщила, что работает над новым альбомом и планирует написать музыку к балету.

Земфира после начала СВО уехала во Францию. Через год, в феврале, ее признали иноагентом. А в мае она подала иск к Минюсту России с требованием снять с нее этот статус. Суд не удовлетворил требование певицы, но она повторно обратилась в суд.