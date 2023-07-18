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Глава МИД Германии потратила на красоту €136 тысяч из бюджета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @abaerbock

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок тратит на услуги стилиста бюджетные деньги, за 2022 год сумма составила примерно 136,5 тысяч евро.

Бербок платила специалисту по красоте фиксированную ставку в 8,9 тысячи евро в день, сообщает газета Bild со ссылкой на конституционного юриста Кристиана Хиллгрубера.

По мнению Хиллгрубера, расходы на красоту из федерального правительства — «сомнительные с юридической точки зрения» и «политически уродливые».

Юрист посоветовал правительству Германии уделять меньше внимания внешним проявлениям и больше — форме и содержанию своих сообщений.

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