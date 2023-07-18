Глава МИД Германии потратила на красоту €136 тысяч из бюджета

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок тратит на услуги стилиста бюджетные деньги, за 2022 год сумма составила примерно 136,5 тысяч евро.

Бербок платила специалисту по красоте фиксированную ставку в 8,9 тысячи евро в день, сообщает газета Bild со ссылкой на конституционного юриста Кристиана Хиллгрубера.

По мнению Хиллгрубера, расходы на красоту из федерального правительства — «сомнительные с юридической точки зрения» и «политически уродливые».

Юрист посоветовал правительству Германии уделять меньше внимания внешним проявлениям и больше — форме и содержанию своих сообщений.