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Ютубер создал экзоскелет для армрестлинга

Источник:
Sibnet.ru
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Ютубер Аллен Пэн создал экзоскелет для армрестлинга. Чтобы протестировать он вызвал «на бой» профессиональных бодибилдеров на Масл-бич в Санта-Монике.

Идея для создания такого устройства пришла к Пэну после просмотра эпизода мультсериала «Обычный мультик», в котором герой одерживает победу в армрестлинге благодаря экзоскелету.

Пэн использовал металлический хлам, найденный у себя дома, чтобы создать основу экзоскелета. Для движения устройства он присоединил лебедку Harbour Freight с грузоподъемностью 900 кг. Управление лебедкой осуществляется с помощью контроллера

Для тестирования своего экзоскелета Пэн отправился на Масл-бич и бросил вызов прохожим, обещая заплатить 100 долларов тому, кто сможет победить его. Несколько человек приняли предложение, но никто не смог противостоять механической силе экзоскелета, пока устройство не вышло из строя. 

После нескольких матчей кабель лебедки перекрутился, что привело к перегрузке и поломке электродвигателя. Это позволило последнему участнику необычного соревнования победить Пэна и получить заслуженные 100 долларов.

Масл-бич — известный пляж и спортивный комплекс в районе Санта-Моника, штат Калифорния. Он стал популярным в 1930-х годах как место для тренировок бодибилдеров и спортсменов, и с тех пор стал символом фитнеса и культуры тела.

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