Краны с VR‑управлением разработали в России

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) анонсировал полномасштабный запуск системы дистанционного управления промышленными кранами с помощью виртуальной реальности (VR).

В партнерстве с «Интехком», НЛМК внедряет удаленное управление кранами с использованием VR-технологий, сообщается на сайте компании. Осенью на 300-метровом складе, первые мостовые грейферные краны на VR-управлении вступят в работу.

Это позволит предприятию эффективно осуществлять выгрузку сыпучих материалов из железнодорожных вагонов и их дальнейшую обработку на складе.

Система VR-управления кранами представляет собой два места с креслами-пультами, оснащенными крановыми джойстиками и кнопками. Операторы будут использовать легкие VR-очки, обеспечивающие полный обзор и доступ к виртуальной кабине любого из трех имеющихся кранов.

Согласно заявлению генерального директора «Интехкома», Игоря Овяна, система VR-управления кранами позволит машинистам избежать необходимости входить и выходить из кабины крана и перемещаться по складу, где работает тяжелая промышленная техника.

Это значительно повысит безопасность и создаст комфортные условия работы для сотрудников. В будущем ожидается, что один машинист сможет назначать задачи всем трём кранам и затем заниматься другими обязанностями.