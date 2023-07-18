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Краны с VR‑управлением разработали в России

Источник:
Sibnet.ru
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VR-крановщик
Фото: © «Интехком»

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) анонсировал полномасштабный запуск системы дистанционного управления промышленными кранами с помощью виртуальной реальности (VR).

В партнерстве с «Интехком», НЛМК внедряет удаленное управление кранами с использованием VR-технологий, сообщается на сайте компании. Осенью на 300-метровом складе, первые мостовые грейферные краны на VR-управлении вступят в работу. 

Это позволит предприятию эффективно осуществлять выгрузку сыпучих материалов из железнодорожных вагонов и их дальнейшую обработку на складе. 

Система VR-управления кранами представляет собой два места с креслами-пультами, оснащенными крановыми джойстиками и кнопками. Операторы будут использовать легкие VR-очки, обеспечивающие полный обзор и доступ к виртуальной кабине любого из трех имеющихся кранов.

Согласно заявлению генерального директора «Интехкома», Игоря Овяна, система VR-управления кранами позволит машинистам избежать необходимости входить и выходить из кабины крана и перемещаться по складу, где работает тяжелая промышленная техника. 

Это значительно повысит безопасность и создаст комфортные условия работы для сотрудников. В будущем ожидается, что один машинист сможет назначать задачи всем трём кранам и затем заниматься другими обязанностями.

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Топ комментариев

ball-n-wall

У американцев рожа в пуху конкретно. Вспомните как они бомбили Вьетнам, там всё использовали без оглядки...

Dicky

Сегодня что,в дурдоме двери забыли закрыть.Дурачки разбежались и давай дурь строчить

pepelmetal

Хорошо, хахляндия требует поставок)

Asd10

Если ты о 69ом и таймс сквере, то они уже выше про визжали.))))