Новые рублевые банкноты ввели в обращение

Банкноты номиналом 100 рублей с новым дизайном официально введены в обращение, сообщается на сайте Банка России.

Дизайн новых купюр отличается от банкнот образца 1997 года, они также обладают усиленной защитой, отмечается в сообщении регулятора. Модернизированные банкноты будут находиться в обращении наравне с существующими сторублевыми купюрами.

Новая сторублевая купюра Фото: © Банк России

Банк России представил обновленную купюру номиналом 100 рублей в июне 2022 года. Основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — памятник советскому солдату из мемориала в Ржеве.

Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме и содержит QR-код, ведущий на страницу Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности.

Также в оборот вернулись банкноты номиналом 5 и 10 рублей, которые несколько лет не печатались и редко встречались. Теперь их дополнительно покрывают защитным лаком, что увеличивает срок службы.