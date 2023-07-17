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Производитель Zewa и Libresse покинул Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Шведская компания Essity, представленная брендами Libero, Libresse и Zewa, завершила продажу своего бизнеса в России.

Российский бизнес продан компании «Новые технологии», основным владельцем которой является Игорь Шилов, за 117 миллионов долларов. «Таким образом, Essity покинула Россию»,— говорится в сообщении шведской компании.

Среди товаров, которые производит Essity, — детские подгузники Libero, средства женской гигиены Libresse, туалетная бумага, бумажные полотенца, платки и салфетки Zewa и Tork, а также антисептические гели для рук и мыло.

Essity работает в России с 1994 года. В стране у компании три фабрики — одна в городе Светогорске Ленинградской области, еще две — в Советске и Веневе в Тульской области. На них работают около 1,3 тысячи человек.

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